Осторожно, коронавирус: на пути в Шахдаг гостей встречают волонтеры

«Волонтеры туризма» приняли участие в организации дорожного движения на территории Туристического центра «Шахдаг» и зимне-летнего туристско-оздоровительного комплекса «Туфандаг».

Об этом # сообщили в пресс-службе Государственного агентства по туризму Азербайджана.

В ходе состоявшейся акции участники Общественного объединения «Волонтеры туризма» призвали посетителей к бдительности и не забывать соблюдать правила санитарии и гигиены во время пандемии COVID-19, а также проинформировали гостей об услугах организации.

Пандемия хоть и идет на спад, но меры предосторожности по-прежнему остаются актуальными во всех местах массового скопления людей, в том числе и в туристических зонах отдыха.

Волонтеры напомнили отдыхающим о важности использования медицинских масок и соблюдении дистанции, рассказали об альтернативном доступе к кассам. Ожидается, что подобный профилактический инструктаж со стороны «Волонтеров туризма» будет действовать до окончания зимнего сезона.

Отметим, что зимний туристический сезон в этом году в Азербайджане в связи с пандемией по сравнению с предыдущими годами выдался менее активным.

Туристический центр «Шахдаг» во время пандемии присоединился к специальной программе, чтобы максимально обезопасить своих гостей, и использует многогранный подход к соблюдению требований норм безопасности и здоровья. В услуги центра внесен ряд изменений и корректировок в связи с действующей эпидемиологической ситуацией.

Повсеместно на территории крупнейшего туристического центра в Азербайджане требуется соблюдение социальной дистанции. Для сотрудников центра и обслуживающего персонала обязательно ношение специальной одежды, масок, перчаток и т.д. Уборка территории отелей и номеров осуществляется на основании специальных протоколов. Посещение бассейнов, сауны и тренажерных залов, расположенных на территории туристических центров, возможно в лимитированном порядке.

Отметим, что туристические зоны «Шахдаг» и «Туфандаг» входят в десятку лучших горнолыжных курортов СНГ.