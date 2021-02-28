Оставили без мяса

Грегори Дусе, мэр Лиона, третьего по значению города Франции, решил ввести запрет на мясные блюда в школьных столовых. Чем аргументировал? Да тем, что из-за них детишки якобы слишком много времени проводят за столом. А в условиях пандемии, мол, чем быстрее учащиеся будут расправляться с едой, тем проще «обеспечить антикоронавирусную безопасность».

Причем мясные блюда предложено заменить иными, в основном овощными, ну и отчасти рыбными. В этом собственно заключается суть «кулинарного крена». Дело в том, что Дюсе был избран городским головой от партии «Европа Экология Зеленые», и его сразу стало активно заносить по части свойственных этому движению догм.

Наезд на бифштексы и телячьи котлеты вызвал острую реакцию не только у многих горожан, но даже у французского правительства, где подвергли «зеленого» мэра резкой критике. В частности, глава местного МВД Жеральд Дарманен назвал его политику «морализаторской и элитарной», по сути направленной против малообеспеченных классов. Ведь во многих семьях ребятишки имеют возможность отведать мясное блюдо, что необходимо для их нормального развития, исключительно в школьных стенах. В свою очередь, министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди заявил: «Прекратите накладывать свою идеологию в тарелки наших детей!» А то, что это так, подтверждает программа «зеленых», где говорится, что климатические изменения «подталкивают Францию и Европу в целом на большее потребление растительной пищи (rg.ru).