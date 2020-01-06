Останки генерала Гюдена перезахоронят во Франции

Прах генерала Шарль-Этьена Гюдена, погибшего в сражении под Смоленском летом 1812 года, перенесут на родину по просьбе его потомков, передаёт ТАСС.

По словам президента Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французского военного историка и археолога Пьера Малиновского, эта акция станет историческим моментом в отношениях России и Франции. Он считает, что французское общество должно по достоинству оценить готовность российской стороны содействовать репатриации праха соратника Наполеона.

Как рассказал Малиновский, на данный момент завершены все необходимые экспертизы. Потомки Гюдена с доверием относятся к их результатам и надеются на репатриацию праха во Францию. Историк полагает, что церемония перезахоронения может состояться уже весной, и рассчитывает принять в ней участие.

| 2020-01-06T14:53:56+00:00 6 января 2020, 14:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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