Останки генерала Гюдена перезахоронят во Франции

Прах генерала Шарль-Этьена Гюдена, погибшего в сражении под Смоленском летом 1812 года, перенесут на родину по просьбе его потомков, передаёт ТАСС.

По словам президента Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французского военного историка и археолога Пьера Малиновского, эта акция станет историческим моментом в отношениях России и Франции. Он считает, что французское общество должно по достоинству оценить готовность российской стороны содействовать репатриации праха соратника Наполеона.

Как рассказал Малиновский, на данный момент завершены все необходимые экспертизы. Потомки Гюдена с доверием относятся к их результатам и надеются на репатриацию праха во Францию. Историк полагает, что церемония перезахоронения может состояться уже весной, и рассчитывает принять в ней участие.