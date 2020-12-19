«Особый путь»: а России есть, что предложить миру?

Известный российский филолог, историк русской культуры, академик Дмитрий Лихачев называл А.Пушкина «певцом свободы и империи».

Наверное, то же самое можно сказать и о других российских мыслителях, даже о Толстом и Достоевском, не говоря уж о религиозном мистике В. Соловьеве или же о первом российском экзистенциалисте Н. Бердяеве. Труды этих мыслителей пронизаны сплошь и рядом такими выражениями, как «русская идея», «русская душа», «русский вопрос», «миссия России» и т.д.

В принципе, все страны прошли через этапы духовно-идейного поиска – великие умы почти всех ведущих стран столетиями искали и сформулировали модели национальной идеи и идеологии.

Но став демократическими государствами, многие их них перестали заниматься такими поисками, поняв, что для достойной жизни хватит и таких идей, как свобода, демократия, равенство и конституционализм.

Но некоторые страны сохранили пристрастие к поискам национальной идеи и идеологии. Часть этих стран претендуют на мировое господство, поэтому им необходимо как — то маскировать свои цели и задачи.

Есть и такие страны, которые не имеют реальных ресурсов для достижения статуса сверхдержавы, но будучи авторитарными государствами, стараются, как говорится, не оставлять «пустых мест» в сознании собственных граждан, чтобы туда не проникали чужие идеи.

Признаться, мы не затронули бы эту тему, если российские авторы систематически не обращались бы к ней.

Заметим, что подобные идейные или же идеологические поиски продолжаются в России уже несколько столетий, и люди, простые россияне могли бы просто-напросто спросить себя: стало ли нам лучше от того, что Россия, как минимум, семьдесят лет была второй сверхдержавой мира? Лучше ли нам после того, как Владимир Путин вернул нам Крым? Неужели у нас, на самом деле, есть какие -то «незыблемые» интересы в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье? Ведь территория некоторых европейских государств в сотни раз меньше нашей, но это не мешает им жить более сытой и достойной человеческой жизнью!

Да, в принципе, эти аргументы можно было бы продолжить. Но нет не только необходимости, даже смысла.

В этой стране вот уже двести лет продолжаются споры славянофилов и западников, и надо сказать без толку – Россия продолжает идти своей «особой дорогой», развивая собственную идеологию и концепцию об «особом пути».

С этим можно было бы смириться, если бы она оставила в покое другие государства, особенно, страны «ближнего зарубежья» — нет, возрождение России в прежних советских границах — есть одна из основных идей, которые имеются в уме российских геополитиков и геостратегов.

Нет, нельзя отрицать, что и в этой стране есть довольно много здравомыслящих людей. Помнится, что когда в Украине созревал первый Майдан, тогдашний советник Кремля политолог Глеб Павловский сказал: «Нет смысла попытаться останавливать то, что обязательно произойдет».

Именно это неизбежное произошло в Украине, но в Кремле не сделали из этого адекватных выводов. Теперь Россия тянет за собой Беларусь, устанавливает свои рычаги в других постсоветских странах. Опять же некоторые трезвые российские политологи и аналитики пишут и говорят о том, что рано или поздно и Беларусь оставит нас, потому что нам нечего ей предложить…

Сейчас о самом главном: размещение российских миротворцев неоднозначно воспринимается и в нашем обществе, некоторые наши соотечественники даже сравнивают это с восстановлением российских военных баз в Азербайджане.

Конечно, торопиться с выводами не стоит. На своей последней пресс-конференции российский президент Владимир Путин вновь заявил, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы являются территорией Азербайджана.

Самое главное, Кремль, по мере возможности, подчеркивает, что миротворцы останутся там до тех пор, пока этого захочет Азербайджан или Армения, т.е. речь идет о временном размещении миротворцев.

Тогда возникает весьма резонный вопрос: так, друзья, неужели статьи с анализами об исторической роли и миссии России, которые периодически появляются в российской печати, носят чисто академический характер? Неужели за русским философским космизмом следует российский философский абстракционизм или же академизм?..