Оштрафованы занимавшиеся незаконной охотой иностранцы

Информация, фото и видео материалы, распространяемые в социальных сетях и СМИ, об иностранных туристах, занимавшихся незаконной охотой на территории Аджынохура в Гахском районе, были изучены сотрудниками Государственной службы экологической безопасности на месте.

Как передает АПА, об этом сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.

По его словам, расследованием были выявлены нарушения закона, двое иностранных туристов были оштрафованы за нарушение требований закона Азербайджанской Республики «Об охоте» и нанесение ущерба природе.