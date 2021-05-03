Оштрафован председатель муниципалитета Мехдиабада

Сотрудники Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Азербайджана продолжают мероприятия по предотвращению нарушений санитарно-гигиенических правил.

Как сообщили в МВД, в ходе мероприятия, проведенного 1 мая в поселке Мехдиабад Абшеронского района, на территории поселка были обнаружены свалки промышленных и бытовых отходов. За нарушение требований законодательства в отношении председателя муниципалитета Мехдиабад В.Гусейнова составлен протокол и наложено административное взыскание в размере 3 000 манатов.

Во время мероприятия в Бинагадинском районе в поселке Баладжары во дворе одного из домов были обнаружены крепкие отходы. В отношении жильца дома составлен протокол и наложено административное взыскание в размере 500 манатов.

Мероприятия продолжаются.