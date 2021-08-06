В отличие от многих других стран, кинотеатры в Баку по-прежнему остаются закрытыми из-за карантина, но уже к осени ожидается, что бакинские кинозалы вновь распахнут двери перед зрителями.

Что ждать киноманам на экране, какие новинки запланированы на осень – в специальном обзоре #.

Конечно, мировая киноиндустрия все еще пытается избавиться от последствий пандемии, которая привела как к резкому падению кассовых сборов, так и к значительному сокращению промежутка между премьерой в кинотеатрах и выходом на цифровых платформах.

К примеру, премьера одного из самых ожидаемых киноманами фильмов – «Форсаж 9» переносилась несколько раз и состоялась в США только 25 июня. Бакинцы не теряют шанс, что после открытия кинотеатров долгожданный фильм можно будет посмотреть и в Азербайджане.

Среди самых важных киноновинок осени можно отметить следующие фильмы: «Дюна» Дени Вильнева, 25-ая юбелейная часть бондианы «007: Не время умирать», которую также несколько раз переносили из-за пандемии, «Французский вестник» Уэса Андерсона, «Респект» и др.

«Респект» – байопик королевы соула Ареты Франклин, образ которой на экране воплотила Дженнифер Хадсон, что неслучайно, так как перед своей смертью в 2018 году Арета Франклин лично утвердила Хадсон на главную роль в фильме о своей жизни. Сюжет фильма рассказывает о карьере певицы: начиная с периода, когда она подростком пела в баптистской церкви своего отца в Детройте, и до того времени, когда стала мировой звездой в середине 60-х, подписав контракт с Atlantic Records. Фильм выходит на большой экран 14 октября.

Одна из самых долгожданный премьер – юбилейная часть бондианы «007: Не время умирать» была намечена на весну 2020 года, но пандемия внесла коррективы в планы продюсеров франшизы. Новая дата выхода фильма на экраны – 30 сентября.

В новой части бондианы Джеймс Бонд ушел на покой и наслаждается отдыхом на Ямайке. Он остается Бондом, но статус агента 007 в МИ-6 вместо него получает талантливая агент Номи (Лашана Линч). По просьбе начальства Бонд возвращается в дело. Ему предстоит противостоять главному злодею – таинственному персонажу, завладевшему новыми опасными технологиями. В главной роли – в пятый и последний раз Дэниел Крейг, в роли главного злодея – Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».

Действие нового фильма Уэса Андресона происходит в редакции американской газеты в вымышленном французском городе 20-го века. «Французский вестник. Актерский состав фильма выглядит самым впечатляющим из всех, кого Андерсон когда-либо собирал. Обладатели «Оскара» Фрэнсис МакДорманд, Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо и Эдриен Броуди – среди лидеров. Рядом с ними любимые актеры Андерсона Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Леа Сейду и Матье Амальрик, а также Тимоти Шаламе, Джеффри Райт, Лина Худри и Стивен Парк. Премьера состоится 28 октября.

Для поклонников вселенной Marvel, картина «Вечные», без сомнения, станет главным событием осени. Премьера — 4 ноября.