Журналист «Би-би-си» Джеймс Клейтон опубликовал фотографии из кабинетов главного офиса Twitter в Сан-Франциско, в которых установили кровати для сотрудников. Снимки доступны в Twitter-аккаунте репортера.

«Мы получили фотографии из кабинетов Twitter — комнат, которые были превращены в спальни для сна сотрудников», — написал Клейтон. По его словам, также в офисе имеется несколько диванов, разложенных как кровати. «Очевидно, многие сотрудники Twitter остаются на ночь прямо на работе», — добавил он.

Также Клейтон сообщил, что Маск установил гардероб, в котором работники могут оставить свою одежду для сна. «Мне рассказали, что сам Маск также регулярно остается спать в офисе Twitter», — рассказал журналист.

На одном из снимков репортера также видны тапочки, похожие на те, что выдают в гостиницах. «Сотрудники говорят, что комната Илона Маска в Twitter выглядит как гостиничный номер и является переоборудованным конференц-залом», — заключил Клейтон.

Ранее сообщалось, что Илон Маск распорядился оборудовать офис Twitter в Сан-Франциско спальными местами. В комнатах появились кровати, тумбочки с лампами, серые занавески и экраны для видеосвязи.