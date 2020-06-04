Опубликован неизвестный рассказ Хемингуэя

Ранее неизвестный рассказ американского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Эрнеста Хемингуэя «Погоня как счастье» (Pursuit As Happiness) опубликован в журнале New Yorker.

Его главный герой, тезка автора, вместе с товарищами пытается поймать большую рыбу — гигантского марлина. Сюжет рассказа похож на содержание повести «Старик и море», которую писатель опубликовал в 1952 году.

Рассказ был обнаружен внуком писателя Шоном Хемингуэем в библиотеке и музее Джона Ф.Кеннеди в Бостоне. (gazeta.ru)