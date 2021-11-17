Изменены правила оценки инвалидности в медико-социальных экспертных комиссиях Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения.

В связи с этим Кабинет Министров внес изменения в «Порядок оценки инвалидности».

Таким образом, лицо, инвалидность которого оценивается в связи с террористическим актом, представляет в ведомство документ, подтверждающий получение увечий в результате террористического акта, постановление органа, осуществляющего уголовный процесс, на бумажном носителе или в электронной форме. Агентство определяет причину инвалидности в связи с террористическим актом на основании этого решения.