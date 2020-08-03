Определен график работы пляжей в Азербайджане

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

«Портал cimerlik.az создан для изучения текущей ситуации на пляжах»,-заявил Мехтиев.

По его словам, уровень заполненности пляжей будет изображаться зеленым, желтым, красным цветами. Если пляж полон, то граждане узнают об этом заранее.

«Если вместимость одного пляжа составляет 500 человек, то 501-й человек не будет туда в опущен. Этому человеку будет предложено отправиться на другой пляж»,- сказал председатель.

Он отметил, что на портал cimerlik.az внесены данные более чем 100 пляжей.

По его словам, граждане смогут получить информацию о каждом из этих пляжей. Пляжи будут работать с 09.00 утра до 20.00 вечера: «На пляжах будут работать группы волонтеров. Просьба к гражданам сообщать волонтерам о любых замеченных нарушениях».