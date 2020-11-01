Оппозиция в Беларуси готовится к «Маршу против террора»

Оппозиция Беларуси запланировала на сегодня новую протестную акцию — «Дзяды. Марш против террора».

По информации, опубликованной в Telegram-каналах Hexta Live и «Беларусь головного мозга», воскресный марш пройдет по маршруту памяти в национальный некрополь Куропаты.

«Это место — символ жертв беспредела советских властей, где убили десятки тысяч людей, которые были цветом белорусской нации. Чуть более 30 лет назад марш на Дзяды стал отправной точкой, с которой возобновилась история свободной Беларуси. Теперь пришел черед пройти этот путь и нам. И показать, что никто не забыт, ничто не забыто», — говорится в публикации каналов. (DW)