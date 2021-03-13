Оппозиция проводит митинг у МИД Армении перед прибытием Пашиняна

Сторонники оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» проводят митинг у МИД Армении перед прибытием в министерство премьер-министра Никола Пашиняна.

Oб этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Еще с утра к министерству были стянуты крупные силы полиции, включая спецназ. Несколько сотен правоохранителей оцепили участок улицы Вазгена Саргсяна.

В настоящее время к МИД прибыли несколько десятков протестующих. Участники акции проводят митинг у полицейского оцепления.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина, у премьера в МИД планируется рабочее совещание. Представители оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» ранее заявили о намерении заблокировать вход в здание для Пашиняна.

| 2021-03-13T14:31:09+04:00 13 марта 2021, 14:34|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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