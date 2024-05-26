На Площади Республики в Ереване проходит общенациональный митинг движения «Тавуш во имя Родины» во главе с предстоятелем Тавушской епархии, архиепископом Багратом Галстаняном. До этого молодежь провела марш информирования по улицам Еревана, затем участники шествия направились к Площади Республики.

Отметим, что еще накануне движение «Тавуш во имя Родины» выступило с заявлением, сообщив, что перед митингом они получили информацию, свидетельствующую о начале новой волны незаконных преследований в отношении сторонников движения или его участников.

«На предприятиях сторонников Движения начались чрезвычайные проверки и оперативно-розыскные мероприятия, представители различных силовых структур начали посещать дома наших сторонников и их родственников, вызывая ненужное беспокойство у наших граждан.

Новая волна репрессий началась и в отношении армян Арцаха: мы регулярно получаем новости о задержаниях арцахских мэров», — говорится в заявлении движения.

А уже сегодня архиепископ Баграт Галстанян выступил с обращением, выразив свою поддержку жителям Лори и Тавуша, пострадавшим от разрушительного наводнения. Он также отметил, что запланированный митинг состоится.