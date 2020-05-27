Оператор «Северного потока — 2» ответил на угрозы санкциями

Оператор газопровода «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 AG и партнеры проекта считают, что скорейшее завершение трубопровода отвечает интересам энергобезопасности Европы. При этом любая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний. Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

«Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата», — сказал представитель оператора, отметив при этом, что компания не спекулирует о возможных будущих действиях других стран. «Любая такая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний», — добавил он.

Ранее во вторник в интервью газете Handelsblatt, посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта «Северный поток — 2».

Мюллер подчеркнул, что Nord Stream 2 разделяет мнение Европейской комиссией относительно того, что экстерриториальные санкции являются нарушением международного права и что политика и практика ЕС не должны определяться угрозой или введением санкций третьих стран.

Кроме того, представитель Nord Stream 2 ссылается на заявление пресс-секретаря министра экономики Германии Петера Альтмайера, приведенное сегодня в той же статье. «В настоящее время пандемия коронавируса оказывает огромное давление на страны по всему миру. Сейчас не время для эскалации санкционной спирали путем угроз новыми экстерриториальными санкциями, которые будут нарушать международное право», — цитирует представитель оператора «Северного потока — 2».