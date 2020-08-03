Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана принял решение о смягчении режима карантина

В результате ужесточения с 21 июня 2020 года мер по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) наблюдается стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации.

Благодаря превентивным мерам и соблюдению гражданами действующих правил удалось добиться снижения числа зараженных вирусом. В соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией было принято решение о применении некоторых смягчений в городах и районах, где действует жесткий карантинный режим.

Информацию об этом распространил оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

— с 06:00 5 августа 2020 года в городах и районах, где действует ужесточенный особый карантинный режим, отменяются SMS-разрешения, служебные удостоверения, система регистрации посредством портала icaze.gov.az, необходимые для покидания места жительства или пребывания;

— по всей стране разрешается пользование пляжами в рамках правил, установленных Министерством экологии и природных ресурсов, МЧС и ИВ города Баку в соответствии с требованиями карантинного режима.

С учетом динамики заражения COVID-19 ужесточенный особый карантинный режим будет введен до 00:00 31 августа 2020 года в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах.

В 13 городах и районах, где введен ужесточенный особый карантинный режим, действуют следующие ограничения:

— движение всего общественного транспорта в выходные дни:

с 00:00 8 августа по 06:00 10 августа;

с 00:00 15 августа по 06:00 17 августа;

с 00:00 22 августа по 06:00 24 августа;

с 00:00 29 августа по 06:00 31 августа;

— деятельность крупных торговых центров и Mall-ов, за исключением продуктовых магазинов и аптек при них;

— обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания;

— деятельность музеев и выставочных залов;

— учебный и учебно-воспитательный процесс во всех образовательных заведениях (кроме сдачи экзаменов, конкурсов, собеседований и приема обращений граждан в связи с выдачей различных справок и документов);

— проведение всех массовых мероприятий, в том числе культурных и спортивных, включая спортивные соревнования и игры на открытом воздухе.

В то же время, остаются в силе правила в сфере деятельности и услуг, разрешенных и запрещенных согласно решению Кабинета министров Азербайджанской Республики от 19 июня 2020 года.