Министры стран-участниц ОПЕК+ подтвердили решение наращивать объемы добычи нефти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российского вице-премьера Александра Новака.

По мнению ОПЕК+, наращивание темпов вакцинации в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции дает надежду на скорое восстановление спроса на нефть. При этом уже сейчас ее запасы приближаются к среднему показателю 2015-2019 годов.

«Мы видим, что сегодня снизились и запасы достаточно, и вырос спрос, стабилизировались цены, тем не менее, мы видим, в том числе, и что по-прежнему есть риски высокой неопределенности», – заявил Новак.

Он рассказал, что страны ОПЕК+ повысили прогноз по росту спроса на нефть в мире.

«По нашим оценкам, в 2021 году будет составлять 6 млн баррелей в сутки — в начале года мы планировали где-то около 5-5,5 млн баррелей в сутки», – пояснил вице-премьер.

Страны ОПЕК+ приступили к постепенному наращиванию добычи нефти с мая текущего года. До июля добыча должна быть увеличена на 1,14 млн баррелей в сутки, при этом квота для России была повышена на 114 тыс. баррелей в сутки. Решение ОПЕК+ привело к росту стоимость фьючерса на нефть Brent на июнь 2021 года на 3,6% на лондонской бирже ICE.