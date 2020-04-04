ОПЕК+ обсуждает перенос совещания по нефти

Переговоры стран ОПЕК+ могут быть перенесены с 6 на 9 апреля, финальной даты пока нет. Как передает ТАСС два источника в делегациях.

«Возможно, перенесем на четверг. Но это еще не точно», — сказал один из собеседников. Другой подтвердил, что 6 апреля уже не является окончательной датой. Причины возможного переноса не озвучивались, но известно, что страны ОПЕК работают над тем, чтобы привлечь к консультациям как можно больше стран помимо США.

Созвать встречу ОПЕК+ в видеоформате для обсуждения возможных решений по рынку нефти предложила Саудовская Аравия. Проводом для этого стали переговоры на высшем уровне между Эр-Риядом и Вашингтоном. Россия также поддержала идею совместных действий по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка. По словам президента РФ Владимира Путина, сократить страны могут минимум на 10 млн баррелей в сутки от уровня первого квартала 2020 года.

| 2020-04-04T18:30:42+00:00 4 апреля 2020, 18:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss