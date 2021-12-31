Накануне празднования Нового года в Баку, как и прежде, становится актуальной незаконная продажа пиротехники, так как именно в этот период на этот товар резко повышается спрос. Несмотря на то, что МВД отчитывается о проведении масштабных операций по пресечению оптовой и розничной продажи взрывчатых, легковоспламеняющихся и пиротехнических средств, в разных уголках Баку слышны звуки разрывающихся петард, а в новогоднюю ночь – настоящая канонада.

В этом плане любой европеец может позавидовать жителю Баку. Ведь в большинстве европейских городов любительские фейерверки запрещены, а нарушивших этот запрет ждут большие штрафы.

Помимо пожарной безопасности европейцев заботит и состояние экологии. Ведь громкие залпы пиротехники вызывают страх и панику у птиц и животных. После новогодней ночи от пиротехники остаются горы мусора. Не говоря уже о вреде мелкодисперсной пыли, которую пиротехника выделяет при сгорании. Эта пыль загрязняет воздух в городах до предельно высокого уровня. В связи с этим с каждым годом появляется всё больше городов и государств, где отказываются от использования пиротехники. Однако, просто запретить использование пиротехники невозможно, так как запрет разрушает праздничную атмосферу. И в этой ситуации найден выход – в качестве альтернативы фейерверкам выступают лазерные и световые шоу.

К сожалению, для введения этой альтернативы в Азербайджане не ведется соответствующей работы. Для жителей нашей страны Новый год, как никакой другой праздник, ассоциируется с хлопушками, салютами и фейерверками. По причине того, что пиротехнику в основном используют дети, в первую очередь необходимо знать, что это все же опасная забава, а потом уже радостные моменты. Ведь не каждому ребёнку объясняют правила безопасности, и не каждый ребёнок понимает последствия и соблюдает правила.

Азербайджанские чиновники, если им это очень нужно, могут уследить за всем, что происходит на вверенном им участке. А если происходит что-то неладное, то в большинстве случаев это случается с их ведома. Как, к примеру, незаконная торговля пиротехникой.

Уже на протяжении многих лет в Баку можно наблюдать незаконную продажу пиротехники грузинского производства. Это означает, что несмотря на таможенный контроль в страну все же завозится пиротехническая продукция, незаконная продажа которой наполняет карманы определенных лиц. Если таможня, полиция и Исполнительная власть Баку закрывают глаза на это, то данная проблема еще долгое время будет нависать как Дамоклов меч над жителями столицы Азербайджана.

Согласно Административному кодексу, за незаконную торговлю пиротехникой предусмотрен штраф в 80 манатов. Помимо этого, торговля пиротехникой была запрещена распоряжением главы Исполнительной власти Баку от 17 декабря 2001 года. Но это не останавливает продажу пиротехники. Не пора ли соответствующим инстанциям задуматься о пресечении этой проблемы на корню, а не создавать видимость борьбы?