Генерал-полковник Александр Лапин, которого критиковали за провалы на войне в Украине, стал начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России, сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в Минобороны. По данным издания, назначение состоялось 9 января.

В ноябре Лапина отстранили от командования войсками Центрального военного округа (ЦВО) и группировкой российских войск «Центр» на войне в Украине. Это произошло после того, как его отставки потребовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Генерал-полковника обвиняли в «сдаче» Лимана и в том, что он допустил прорыв обороны на севере самопровозглашенной Донецкой народной республики. Позицию Кадырова поддержал основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин.

58-летний Лапин командовал ЦВО с 2017 года. До этого он возглавлял штаб российской группировки в Сирии. Знакомый генерала описывал его как «неприхотливого и исполнительного» человека, который «не просто выполняет приказы, а получает от этого удовольствие».

Известно, что какое-то время Лапин был подчиненным Сергея Суровикина, который сейчас возглавляет российскую армию на войне в Украине. 4 июля президент Владимир Путин присвоил Лапину звание Героя России за участие в захвате Луганской области. (moscowtimes.ru)