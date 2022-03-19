Финляндия в очередной раз возглавила рейтинг «самых счастливых стран» мира World Happiness Report, согласно ежегодному отчету Организации Объединенных Наций (ООН). Результаты были опубликованы на официальном сайте исследования в пятницу, 19 марта.

«Пятый год подряд Финляндия занимает первое место в рейтинге самых счастливых людей в мире. В этом году его оценка значительно опередила другие страны, входящие в первую десятку», — говорится в сообщении.

Дания продолжает занимать второе место, а Исландия за год поднялась с четвертого места на третье.

Экономист Ян-Эммануэль Де Неве указал на то, что список замыкают государства, население которых страдает от конфликтов и крайней бедности.

«В частности, мы видим, что люди в Афганистане оценивают качество своей жизни всего лишь на 2,4 балла из 10. Это суровое напоминание о материальном и нематериальном ущербе, который война наносит своим многочисленным жертвам, а также о фундаментальной важности мира и стабильности для человеческого благополучия», — подчеркнул он.

Кроме Афганистана, в тройку самых несчастливых стран по версии ООН вошли Танзания и Ливан.

Россия в этом году заняла 80-е место с оценкой 5,459 из 10. Для сравнения, в 2021 году она стояла но 60-м месте. Украина и Беларусь заняли 98-е и 65-е места, соответственно.

В исследовании мирового счастья используются данные глобального опроса людей, которые оценивают свою жизнь в более чем 150 странах мира. Учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, уровень коррупции и др. Эта информация, в свою очередь, может помочь странам разработать политику, направленную на достижение более счастливого общества (iz.ru).