ООН приветствует заявление Трампа по Ирану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы приветствуем любые заявления, демонстрирующие движение от эскалации и прямой конфронтации. Поэтому да», — сказал он, отвечая на вопрос о том, приветствует ли генсек ООН заявление Трампа.

Ранее, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам, Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном и надеются на то, что у Тегерана будут гармоничные отношения со всеми остальными странами мира. В то же время американский лидер пообещал ввести против Тегерана новые санкции. (ТАСС)

| 2020-01-09T00:59:42+00:00 9 января 2020, 01:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss