ООН подготовила 3 сценария будущего международного туризма

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) предупредила о крахе международного туризма и подготовила три сценария выживания отрасли.

Пандемия COVID-19 сократила количество международных туристов на 22% в I квартале, а по итогам 2020 года падение может быть еще значительней — на 60-80%, прогнозирует ООН. Основное сокращение международного туризма пришлось на март — сразу на 57% после начала карантина в странах. Это привело к потере 67 миллионов международных туристов и около $80 миллиардов дохода отрасли туризма.

Больше всего в этом году пострадает Азиатско-Тихоокеанский регион, развитие которого очень зависимо от туризма

Новая реальность международного туризма — дистанция в общественных местах (транспорт, пляжи, музеи, гостиницы, кафе, рестораны), средства индивидуальной защиты и дезинфекция.

Сценарии международного туризма на 2020 год

Три сценария указывают на возможное снижение числа туристов на 60-80% за год в зависимости от скорости снятия карантина: потере от 850 миллионов до 1,1 миллиарда международных туристов, потере доходов стран от туризма на сумму от $910 миллионов до $1,2 триллиона, потере 100-120 миллионов прямых рабочих мест.

Сейчас отрасль полностью остановлена из-за закрытия границ в странах. Но начинаются смягчения ограничений. Первыми решили открыть границы — и только внутренние — страны Прибалтики. С 15 открываются границы между Литвой, Латвией и Эстонией.

Первый сценарий предполагает снижение международных туристов на 58% в случае постепенного открытия международных границ и ослабления ограничений на поездки в начале июля.

Второй сценарий предполагает сокращение международного туризма на 70% в случае продления карантина в странах и открытия границ только в начале сентября.

При третьем сценарии международная туристическая отрасль сократится на 80% — при открытии границ в начале декабря, сообщается в исследовании UNWTO. (Вести.Ру)