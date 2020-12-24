«Они спустили на нас депутатов»

Не успел стихнуть скандал вокруг высказываний российского депутата Вячеслава Никонова, задевшего жителей соседней страны за живое, как казахов решил возмутить еще один член Госдумы – Евгений Федоров. Этот заявил, что Казахстан часть территорий «получил в аренду», а после выхода из СССР обязан эти земли вернуть. Он также выступил за «восстановление единого государства с Казахстаном».

Любопытным образом отреагировал на это министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. В первую очередь он заявил, что высказывания депутатов Госдумы Вячеслава Никонова и Евгения Федорова о территории Казахстана не отражают официальную позицию Москвы. Слова Федорова он назвал «бредом сивой кобылы», передает Интерфакс.

Никонов ранее в декабре заявил в эфире Первого канала, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». После этого временного представителя посольства России вызвали в МИД Казахстана.

Затем Федоров на YouTube-канале «Белрусинфо» также заявил о подаренных Казахстану территориях, а реакцию МИД страны расценил как проявление неблагодарности.

«Если говорить о словах Федорова, и вчера также он повторился, то я как казах и гражданин Казахстана хочу сказать — это задевает мою гордость. Имея высшее образование, зная историю нашей родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом — это бред сивой кобылы. Когда такие вопросы поднимаются, в первую очередь надо опираться на историков, учёных», — сказал Тлеуберди в Мажилисе.

Министр напомнил, что после выступления Никонова российскому дипломату была передана нота с официальной позицией руководства Казахстана.

«Согласно имеющейся практике, официально они не отвечают, но сообщили нам о принятых мерах у них. Они связались с парламентом, с администрацией президента и высказали критику о том, что нельзя публиковать подобные слова», — рассказал глава МИД.

«Как министр иностранных дел я хотел бы сказать, что, безусловно, эти высказывания депутатов не соответствуют официальной позиции Российской Федерации», — заверил Тлеуберди.

Он напомнил, что делимитация госграницы с РФ уже была проведена на законодательном уровне и об этом подписан двусторонний договор. Демаркацию границы, прерванную из-за пандемии, должны завершить в течение трех лет.

«Между двумя государствами сформировалось стратегическое партнерство. Во всех двусторонних документах это четко отражено, и поэтому с Российской Федерацией мы будем развивать наши отношения на международной правовой основе», — заключил глава МИД.

Но были высказывания и порезче.

«У вас есть такие города, как Оренбург, Омск, Томск, Тюмень, Астрахань и другие города? Алтайский край, уральские земли? Это все-таки когда-то были нашими территориями – казахского народа». Об этом заявил председатель Республиканского Союза участников боевых действий на таджикско-афганской границе подполковник запаса Мурат Мухамеджанов, передает Azattyq Rýhy.

«Мы не хотим эти вопросы двигать. Но вы же сами первые вышли из состава Советского Союза, первые – Россия. Вы сами вышли, сами закрыли за собой дверь. Мы же объявили свой суверенитет лишь в декабре 1991 года, то есть Казахстан соблюдал все договоры и соглашения. Но Российская Федерация уже 12 июня 1990 года декларацию подписала, вышла, сама себя провозгласила суверенным государством. Поэтому как вы можете нам о том, в чем сами виноваты?», — ответил на эти претензии Мурат Мухамеджанов.

Но интересно узнать, зачем это вообще делается Москвой? Задействовали двух депутатов. Какое-то прощупывание почвы, настроений в Казахстане? Тут важно, какой отклик эти заявления вызвали у жителей страны. И как такие действия Кремля способны отразиться на внешней политике Астаны.

Объяснить происходящее # согласился известный казахстанский политолог Казбек Бейсебаев:

— Действительно, в Казахстане, мягко говоря, недоумевают от такого наезда депутатов. Как известно, Казахстан и Россия входят в Евразийский Экономический союз и ОДКБ, т.е. не просто союзники, а очень близкие союзники. Недавно наш президент называл казахстанско-российские отношения эталоном межгосударственных отношений.

Поэтому такие нападки со стороны российских депутатов стали для нас неожиданностью. Если раньше и были какие-то подобные нападки, то потом их российские официальные лица дезавуировали. Сейчас подобного не наблюдается.

Замечу, что договор между Казахстаном и Россией, закрепляющий территориальную целостность и нерушимость границ, не только ратифицирован обеими странами, но зарегистрирован в ООН.

Вместе с тем, эти нападки возникли неспроста и на днях депутат Федоров объяснил. Он сказал, что «инициатором всей проблемной дискуссии стали казахские власти, поменявшие свое отношение к Российской Федерации». Одним словом, какие-то действия властей Казахстана вызвали сильное недовольство Кремля, и они спустили на нас депутатов. Но что это за действия, даже не могу сказать. Пока что вся ситуация видится так.