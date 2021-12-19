Вариант коронавируса COVID-19 «омикрон» обнаружен уже в 89 странах мира, сообщает The Guardian со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, там, где «омикрон» уже распространяется внутри страны, число выявленных случаев заражения удваивается каждые полтора-три дня. Этот вариант быстро распространяется даже в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу, добавили в организации.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что достаточного количества данных о тяжести заболевания, которое вызывает «омикрон», до сих пор нет.

«Омикрон» выявили в конце ноября на юге Африки. По предварительным данным, из-за большого количества мутаций этот вариант более заразен, чем другие предыдущие штаммы COVID-19, а прививки против него менее эффективны. (interfax.ru)