Омбудсмен обратилась к грузинскому коллеге

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на основании информации, опубликованной в ряде интернет-страниц в связи с церемонией помолвки двух несовершеннолетних в грузинском селе Поничала (Соганлы), официально обратилась к народной защитнице Грузии Нино Ломджариа.

Как сообщили в Аппарате омбудсмена, в своем обращении омбудсмен, учитывая серьезность и деликатность вопроса, попросила компетентные государственные органы Грузии немедленно расследовать этот факт и принять соответствующие меры для обеспечения защиты прав этих несовершеннолетних.