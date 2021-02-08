Омбудсмен обратилась к грузинскому коллеге

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на основании информации, опубликованной в ряде интернет-страниц в связи с церемонией помолвки двух несовершеннолетних в грузинском селе Поничала (Соганлы), официально обратилась к народной защитнице Грузии Нино Ломджариа.

Как сообщили в Аппарате омбудсмена, в своем обращении омбудсмен, учитывая серьезность и деликатность вопроса, попросила компетентные государственные органы Грузии немедленно расследовать этот факт и принять соответствующие меры для обеспечения защиты прав этих несовершеннолетних.

| 2021-02-08T18:37:05+04:00 8 февраля 2021, 19:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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