Народный защитник Грузии Нино Ломджария и созванный ею консилиум врачей сегодня побывали в Горийском военном госпитале, где посетили заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и оценили состояние его здоровья, сообщает «Спутник-Грузия».

В четверг, 9 декабря, Народный защитник Грузии заявила, что изучит вопрос оптимальности дозировки психотропных препаратов, назначенных экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а также его психическое здоровье вместе с консилиумом врачей.

«Я пока ничего не могу сказать, я не врач, врачи сами расскажут. По их словам, в некоторых случаях ситуация изменилась к лучшему, в некоторых случаях — ухудшилась», — заявила Нино Ломджария.

По словам омбудсмена, Михаила Саакашвили проверили несколько специалистов разных направлений. Врачи в ближайшие дни опубликуют окончательный отчет о состоянии здоровья Михаила Саакашвили и свои рекомендации.

По словам Ломджария, Саакашвили до сих пор не обеспечен местом для прогулок, где он мог бы находиться на свежем воздухе, что остается довольно серьезной проблемой. Кроме того, как считает омбудсмен, пациенту Саакашвили необходимо увеличить физическую нагрузку.

Что касается возможного перевода Михаила Саакашвили на лечение за границу, омбудсмен считает, что для этого его состояние должны оценить врачи и дать соответствующие рекомендации.

Как рассказала журналистам врач-психиатр Марине Кураташвили, врачи должны обсудить дальнейшее лечение экс-президента Грузии и пока сложно говорить о чем-то точно.

«Есть проблемы. Михаилу Саакашвили нужна как медицинская, так и психотерапевтическая помощь», — заявила Кураташвили.