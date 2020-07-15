Омбудсмен: Армения грубо нарушает Женевскую конвенцию

«Армения и в этот раз, продолжая свою агрессивную и оккупационную политику, грубо нарушила 18-ю статью Женевской Конвенции».

Как сообщает АПА, об этом журналистам сказала омбудсмен Сабина Алиева.

По ее словам, в этой статье Конвенции отмечается, что стороны конфликта ни в коем случае не должны бросать снаряды в места скопления гражданских лиц, подвергать их артиллерийскому обстрелу:

«Мы решительно осуждаем этот акт и в кратчайшие сроки проинформируем об этом соответствующие международные структуры».