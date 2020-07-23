Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность проведения Олимпийских игр в Токио без участия зрителей. Об этом в интервью NHK News заявил руководитель организации Томас Бах.

«Мы готовы принимать нужные меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасных условиях», — заявил Бах.

По его словам, ситуация также осложняется из-за закрытия межгосударственных границ.

Ранее сообщалось, что более половины населения Японии не одобряет решение провести Олимпиаду в Токио летом 2021 года. Оргкомитет в свою очередь не исключает, что турнир придется вновь перенести или отменить, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, однако склоняется к тому, чтобы провести соревнования в срок.(Газета.Ru)