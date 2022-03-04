Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе часового разговора стороны выразили свои различные точки зрения, заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Шольц призвал «российское руководство к немедленному прекращению всех боевых действий» и потребовал от Путина обеспечить доступ гуманитарной помощи в районах боев. Президент РФ в свою очередь проинформировал Шольца о планах проведения третьего раунда российско-украинских переговоров «в конце недели».

Российский президент подчеркнул, что Россия готова к диалогу с украинской стороной «при условии выполнения всех российских требований». (DW)