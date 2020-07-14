ОИС резко осудила армянскую агрессию против Азербайджана

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) в ночь с 12 на 13 июля жестко осудил действия Вооруженных сил Республики Армения, повлекшие гибель и ранение военнослужащих в результате обстрела позиций Вооруженных сил Азербайджана из крупнокалиберного оружия, а также нарушение режима прекращения огня в приграничном регионе.

Как сообщает АПА со ссылкой на официальный сайт ОИС, генеральный секретарь организации Юсиф бин Ахмед Аль-Осаймин выразил соболезнования семьям погибших в результате армянской агрессии и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Генеральный секретариат ссылается на соответствующие резолюции и решения ОИС и Совета Безопасности ООН, требующие полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, выступает за мирное урегулирование конфликта на основе территориальной целостности Азербайджанской Республики и неприкосновенности международно признанных границ.