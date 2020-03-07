Ограничена деятельность Администрации президента Грузии

Деятельность Администрации президента Грузии временно ограничена с 7 по 16 марта в целях предотвращения распространения коронавируса.

Как передает грузинское бюро Report, информацию об этом распространила администрация.

В названный период во дворце Орбелиани не будут проводиться официальные мероприятия, применят ограничение на прием граждан.

Граждане для обращения в Администрацию президента по различным вопросам могут воспользоваться «горячей линей» или электронной почтой.

Несмотря на ограничения, администрация продолжит работу в обычном режиме.

До сих пор в соседней стране было подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом.

| 2020-03-07T19:07:03+00:00 7 марта 2020, 19:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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