Экспертная группа Офиса Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Грузии обнародовала информацию о дальнейшем ухудшении здоровья экс-президента Михаила Саакашвили.

Как сообщает #, в информации говорится, что Михаил Саакашвили может быть прикован к постели.

Отмечено, что организм экс-президента вступил в стадию активного катаболизма, и если он похудеет еще на 5-7 кг, то будет прикован к постели. Отмечено, что это может произойти через 1-2 месяца.

Сообщается, что группа экспертов посетила Саакашвили 19 февраля.