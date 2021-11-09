Одре Азуле переизбрана на второй срок на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как передает ТАСС, ее кандидатура поддержана в рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходит в штаб-квартире в Париже.

Кандидатура Азуле, впервые избранной главой организации в октябре 2017 года, была единственной. Срок действия нового мандата генерального директора начнется в январе 2022 года.

Во время ее полномочий во главе ЮНЕСКО организация приняла участие в реконструкции города Мосула на севере Ирака, оказании помощи Ливану в восстановлении культурного наследия, а также в проведении акций в поддержку культуры и образования в период пандемии коронавируса. За минувшее четырехлетие она совершила ряд визитов за рубеж, в том числе поездку в Россию. Как подчеркивала Азуле начиная с первых шагов во главе организации, она считает главной задачей работать над созданием устойчивого мира.