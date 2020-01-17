Одной головы гидра лишилась

Отрадная весть пришла из Эстонии — там впервые удалось прищучить пропагандистскую гидру Путина. Речь об агентстве «Спутник», раскинувшем свою многоголовую сеть по многим мировым столицам.

Напомним, в конце минувшего года «Зеркало» уже писало о предупреждении, которое правоохранительные органы Эстонии вынесли коллективу тамошнего представительства «Спутника». Тогда сотрудники агентства получили письма из полиции, в которых им рекомендовали уволиться до 1 января, иначе против них будет инициировано уголовное преследование. Тем временем, эстонские филиалы международных банков заморозили переводы зарплат, налоговые и арендные платежи агентства. Причина – действующие санкции ЕС против одиозного кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева, гендиректора материнского медиа-холдинга «Россия сегодня» (Russia Today).

Исчерпывающий комментарий дал тогда руководитель эстонского Бюро информации по отмыванию денег Мадис Рейманд, объяснив возможные уголовные последствия для журналистов мерами по поддержанию экономических санкций. Он рассказал СМИ, что весной 2014 года против руководителя агентства «Россия сегодня», в состав которого входит «Спутник», были введены персональные санкции Евросоюза. «Эти обязательства распространяются как на юридические, так и на физические лица, то есть запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги»,- сообщил эстонский чиновник.

И в результате, с 1 января 2020 года агентство «Sputnik Эстония» приостановило свою деятельность. То есть, эстонцы слово сдержали, и агентство Sputnik прекратило работу в Эстонии после того, как почти 30 его местных сотрудников в январе подали в отставку.

А министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью Общественной телерадиовещательной сети страны заявил, что считает «Спутник» не журналистами в том смысле, в котором понимают это слово в свободном мире, а пропагандистами. Но, заявил он, меры властей направлены не против информации, распространяемой изданием, а исполнением экономических санкций, одобренных правительственными агентствами Евросоюза.

Похожее мнение, выступая на днях в эфире телеканала ETV+, выразил и сотрудник Института исторической памяти Эстонии, юрист Сергей Метлев (русский по национальности, кстати). Он заявил: «Спутник» — это не журналистика. Люди, работающие там, журналистами только называются, но не являются. «Спутник» был основан как реакция на противостояние в Украине, чтобы воздействовать на общественное мнение в странах Запада, переломить его в пользу современной российской власти».

Казалось бы, можно только радоваться – ведь и в Европе многие понимают суть этой организации. К примеру, несколько лет назад, после переговоров с Путиным в Париже, стоя прямо рядом с ним на брифинге, президент Франции Эмманюэль Макрон, недвусмысленно ответил на вопрос одного из российских журналистов о причинах отказа в аккредитации на это мероприятие сотрудникам «Спутника». Он заявил, что журналистам никто не отказывает, а «Спутник» — не журналисты, а дезинформаторы и пропагандисты. Исчерпывающе?

Но не для всех. В самой Западной Европе сыскались правозащитные и журналистские союзы, которые отозвались на «слезные» жалобы «Спутник»а и пытаются пожурить власти Эстонии.

Например, с неделю назад за «Спутник Эстония» заступилась Европейская федерация журналистов. Организация направила в Совет Европы уведомление о «нарушении прав информационного агентства». Об этом, как передает телеканал Вместе-РФ, сообщил генеральный секретарь федерации Рикарду Гутьерреш.

Странноватую позицию заняла даже авторитетная ОБСЕ. Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ направил письмо властям Эстонии, указав, насколько важно без необходимости не создавать препятствий работе зарубежных журналистов. Формулировка, конечно, обтекаемая, но даже этого многовато для агентства, ранее не раз замеченного во вбросах ложной информации в разных странах.

Похоже, эти люди, плотно зациклившись на теме свободы слова и прав человека, как будто забывают или не понимают, что нельзя ставить знак равенства между журналистами и агрессивными пропагандистами. Себе дороже выйдет.

Надо помнить, кстати, что этих «голов» у путинской пропагандистской гидры еще много — в разных странах – и постсоветских, и даже западноевропейских. И лучше, подобно эстонцам, не давать разрастаться этому злу.