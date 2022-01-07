Итак, миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. И они уже приступили к выполнению поставленных задач. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, «Миротворцами ОДКБ оказывается помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка».

Согласно сообщению Минобороны РФ, группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента сил ОДКБ в Казахстан. В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа Воздушно-десантных войск (ВДВ), 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.

Кыргызстан направил 150 военнослужащих, а также 19 единиц автомобильной и бронетехники, Таджикистан поэтапно отправит 200 военных из состава Миротворческого батальона мобильных войск ВС, Армения — 70 военнослужащих. Белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ уже прибыли в Казахстан: бойцов миротворческой роты из состава 103-й воздушно-десантной витебской бригады сил специальных операций доставили на пяти самолетах Ил-76.

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать 2,5 тысячи человек и при необходимости могут быть усилены. В специальном сообщении руководства ОДКБ уточняется, что миротворцы уже приступили к выполнению поставленных задач. В первую очередь это охрана важных объектов и содействие местным силам правопорядка. Подчеркивается, что они не будут принимать участие в разгоне демонстраций. В администрации президента Казахстана заверили, что миротворцы не будут принимать участие в боевых действиях и стрелять по людям.

Вступление войск ОДКБ на территорию независимого Казахстана уже факт свершенный. Произошел он по приглашению самого президента страны Касым-Жомарта Токаева, который попросил помощи у партнеров по ОДКБ. Хотя оснований для введения войск ОДКБ в страну не было, поводом для этого могла быть только внешняя агрессия. Подавление бунтов в странах-членах организации не входит в обязанности этой структуры.

Однако случилось то, что случилось, Токаев обусловил возможность ввода иностранных войск вероятностью террористической угрозы извне.

Но тут возникают вопросы:

— С учетом наличия в стране национальной армии в количестве 110 тыс. военнослужащих плюс 15 тыс. силовиков, включая Республиканскую гвардию и силы Внутренних войск, требовал ли баланс противостоящих сторон внешнего вмешательства? Почему эта организованная, структурированная система безопасности с более чем стотысячной армией, нацгвардией и полицией не смогла справиться с неорганизованной, не имеющей лидера толпой протестантов? Почему она самоустранилась? Почему Токаев обратился в ОДКБ? И что таково сделает 3-хтысячный контингент сил ОДКБ в противовес самим казахстанским силовикам?

— Не является ли обращение Токаева за помощью к ОДКБ признаком того, что силовики вышли из-под контроля президента или он им в этой ситуации не доверяет? (Кстати, довольно ясно охарактеризовал отношения народ-силовики уроженец Казахстана Альфред Кох – «Не путайте казахов с белорусами. Это совершенно другой народ с другими обычаями и другой ментальностью. Они не будут перед дулом автомата складывать ладошки сердечком и дарить цветы мусорам», «И мусора сто раз подумают, прежде чем ударить человека или, не дай бог, выстрелить в него. Потому, что в ответ они получат не «каквамнестыдно», а по е…у. И не раз. И со всех сторон. И замесят до фарша», «У них два человека (при всех различиях и нюансах типа жузов и т.д.) – это, прежде всего, два брата-казаха, а потом уже мусор и демонстрант. И мусор скорее присоединится к демонстранту, если его протест справедлив, чем начнет его месить за бабки»).

Или ОДКБ стала частью элитных разборок, учитывая мнение, что хулиганствующие элементы действовали в интересах теряющего властные полномочия Елбасы Назарбаева?

— Ввиду того, что ОДКБ это, прежде всего, Россия, а не Армения с 70 военными или двумя сотнями из Таджикистана, костяк ее составляет российская армия, не странным ли выглядит моментальная реакция со стороны этой структуры?

— Почему ОДКБ в свое время не ввела войска в Беларусь, хотя Лукашенко чуть ли не на коленях умолял Путина, не отправила войска на границу Таджикистана и Кыргызстана, да и для вмешательства в армяно-азербайджанский конфликт не нашли повод?

— Не говорит ли отправка в Казахстан бригады спецназа ВДВ, воздушно-десантной дивизии ВДВ, отдельной бригады ВДВ в сопровождении тяжелой техники о более серьезных намерениях Кремля, чем просто охрана стратегических объектов (с учетом того, что 45-я бригада спецназначения ВДВ, прошедшая через две чеченские войны, Южную Осетию, Крым и Сирию предназначена не для охраны объектов, а для серьезных военных действий)?

— Насколько удастся России закрепиться в Центральной Азии, одновременно пытаясь укреплять западные рубежи?

— Есть ли связь между ультиматумом России, предъявленным НАТО по новому разделу Европы на сферы влияния, и событиями в Казахстане и с вводом сил ОДКБ?

Все эти вопросы риторические, на мой взгляд. Но, время покажет…

Что касается выгоды России, вступившей на территорию Казахстана. Поделить ее с Китаем? Понятно, что без согласования с Поднебесной Путин туда не ступил бы. Да и разговоры о севере Казахстане уже давно звучат в Российском политическом истеблишменте. Почему бы не включить часть Казахстана в состав Оренбуржья?

Но вспомним ввод советских войск в Венгрию, Чехословакию, Афганистан, в Грузию, Прибалтику, Азербайджан, ну и России в Молдову, Грузию, Азербайджан, Украину, Беларусь, а теперь и Казахстан. Народы этих стран не забыли и никогда не забудут эти интервенции. Россия, почему-то, никогда не хотела уходить по-английски, предпочитая удерживать сначала европейские страны при Александре I, потом Восточной Европы при Сталине, а теперь и страны постсоветского пространства при Путине силой, но пространство сужается и недалек тот день, когда России, если она не откажется от своей имперской политики, придется заниматься только своей федерацией, чтобы удержать хотя бы их в поле своей орбиты.

Другой сценарий – требование автономии русского населения, русский — второй государственный язык и военная база. Тоже неплохой дивиденд за спасение Токаева.