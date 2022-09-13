Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что онлайн-саммит ОДКБ в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе состоится во вторник 13 сентября. Его слова передает РИА «Новости».

«По запросу армянской стороны сегодня в 18:30, сейчас время досогласовывается, очевидно, состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции», — сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что парламент Армении потребовал от ОДКБ неотложных мер из-за ситуации на границе с Азербайджаном, где в ночь на 13 сентября обострился вооруженный конфликт.

Парламент также обратился к России с просьбой урегулировать ситуацию на границе Армении с Азербайджаном в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.