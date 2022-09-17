Глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении Анатолий Сидоров заявил, что организация старается достичь мирного урегулирования между Баку и Ереваном. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем. Я думаю, что в этом направлении работа имеет большую перспективу и здесь, и в регионе Центральной Азии», — сказал он.

По его словам, основная задача заключается в том, чтобы побывать на территориях, где проходили столкновения. Он отметил, что ОДКБ старается быть объективной и «работает по фактам».