В ночь на понедельник, 29 мая, в ряде областей Украины звучала воздушная тревога из-за вероятности очередной российской атаки.

На карте тревог «покраснели» Херсонская, Николаевская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская и Донецкая области. На Луганщине и в оккупированном Крыму отбоя тревоги не было уже длительное время.

В Киеве ПВО сбила более 40 целей.

Российские ударные беспилотники атаковали Одессу после полуночи 29 мая. Силы обороны встретили их зенитным огнем.

Как передает УНИАН, об этом сообщили журналистам в оперативном командовании «Юг».

Военные напомнили, что всем необходимо быть в укрытиях, не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО.

Одесские телеграм-каналы и соцсети сообщают, что в городе была слышна стрельба из стрелкового оружие, зенитных пулеметов и артиллерии. Также прозвучало несколько сильных взрывов, предварительно — ракет противовоздушной обороны.