Мир должен, наконец, признать, что Россия сознательно наносит ущерб культурному наследию всего человечества. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов по итогам зум-конференции с представителями ЮНЕСКО, Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел Украины.

«Кроме террора мирного населения, враг совершил преступление в отношении мирового наследия — исторический центр Одессы, который с недавних пор охраняется ЮНЕСКО. В результате ударов, которые рашисты наносят по нашему городу, повреждены музеи, десятки памятников архитектуры, которые находятся в охранной зоне», — сказал Труханов.

Согласно части 3 статьи 6 Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, каждое государство-подписант настоящей Конвенции обязуется не прибегать к каким-либо умышленным действиям, которые могли бы нанести прямо или посредственно ущерб культурному и природному наследию, которое размещено на территории других государств-сторон настоящей Конвенции. Сейчас этот документ подписали 195 государств. Среди них — Российская Федерация. (УНИАН)