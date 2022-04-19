Что и требовалось доказать. «Россия не станет инициировать в ООН международное расследование событий в Украине, в том числе свидетельств массовых убийств мирных жителей города Буча». Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Забавна и «аргументация», озвученная им. По его словам, Москва сомневается в непредвзятости следствия в этих вопросах.

«Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести. К сожалению, опыт предыдущих расследований показывает исключительно предвзятую позицию», — цитирует Ильичева РИА Новости. Поразительный цинизм. Россия, которая на официальном уровне безостановочно лжет, причем на протяжении многих лет, видите ли выражает сомнение в непредвзятости ООН. Вот уж действительно, чья бы корова мычала.

Мы же помним, как в свое время с самых высоких трибун, неоднократно президент РФ Владимир Путин говорил о том, что у РФ нет никаких планов по захвату Крыма. А потом произошла аннексия Крыма, с последующим награждением всех к ней причастных. Тоже самое можно сказать и про Донбасс. В свое время глава МИД РФ Сергей Лавров, в том числе и в интервью Дарье Асламовой, изображал удивление самим вопросом по поводу признания «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР». А теперь послушаем его нынешние речи.

«У России не было выбора, кроме как признать «ДНР» и «ЛНР» после того, как украинская армия усилила обстрелы», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью India Today. Он подчеркнул, что во время последних событий Украина стала «плацдармом для НАТО», а Владимир Зеленский делал заявления о том, что страна может рассмотреть возвращение к обладанию ядерным оружием.

Понятно, что это очередная, циничная ложь. У России был выбор. Она могла бы не финансировать сепаратизм и терроризм на Донбассе, не посылать туда своих военных инструкторов, не пичкать регион своим оружием. Она могла бы вообще не вмешиваться во внутренние дела Украины. Но мы же видим, что в реальности произошло. Россия пошла войной против Украины, при этом трусливо называя войну «спецоперацией».

И пытаясь хоть как-то обосновать свое очевидное преступление, РФ придумывает всякие глупости, фейки. Из серии «если бы мы не ударили, то ударили бы по нам». Не новый, замечу, трюк. Достаточно вспомнить речь Адольфа Гитлера 1 сентября 1939 года на чрезвычайной сессии Рейхстага в Кролль-опере. Эта речь представляла собой публичное объявление войны Польше, хотя официально этого сделано не было. Уже имеется совпадение.

Дальше больше. «Как всегда, я пытался мирным путём добиться пересмотра, изменения этого невыносимого положения. Это — ложь, когда мир говорит, что мы хотим добиться перемен силой. Таким же образом я пробовал решить проблему Данцига, коридора, предлагая мирное обсуждение проблем», — говорил тогда Гитлер. Поразительное сходство с речами Путина, Лаврова и других российских руководителей, которые утверждали, что «их вынудили » начать войну против Украины.

«Депутаты, если бы Германское Правительство и его Фюрер терпеливо бы сносили такое обращение с Германией, то заслуживали бы лишь исчезновения с политической сцены. Однако не прав окажется тот, кто станет расценивать мою любовь к миру и мое терпение как слабость или даже трусость», — утверждал Гитлер. И это тоже очень напоминает тезисы руководителей России, которые пытаются свалить все с больной головы на здоровую, обвиняя Украину в том, что … Россия начала войну против нее.

Ложь и лицемерие России ярко проявилось и на примере отказа инициировать в ООН международное расследование событий в Украине, в том числе свидетельств массовых убийств мирных жителей города Буча. Мы же помним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей Бучи и выступает за обсуждение событий в Буче «на максимально высоком уровне» — в Совете безопасности ООН.

Ну и где теперь переход от слов к делу? Где заявленное Песковым желание РФ доказать свою невиновность?! Нет ничего этого и быть не может. Потому, что президент РФ Владимир Путин называл убийства в Буче «провокацией» и «фейком». То есть, он уже громко и четко показал, какой является позиция РФ по данному вопросу. Это позиция государства, поощряющего терроризм.

Нет ничего удивительного в том, что представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил телеканалу CNN, что Штаты изучают возможность включения РФ в список «спонсоров терроризма». «Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон», — заявил Прайс. По данным неназванного источника телеканала в администрации, возможность включения России в соответствующий список рассматривается в качестве «инструмента для привлечения РФ к ответственности» за войну в Украине.

Да, в США пока только рассматривают вероятность включения РФ в список «спонсоров терроризма». При этом есть уже куча реальных доказательств того, что в Буче имел место акт Геноцида. Огромное количество мирных украинцев были убиты только потому, что они украинцы. Их трупы, в том числе и в братских могилах, увидели представители ведущих мировых СМИ. Есть фото и видео-доказательства превращения некогда цветущего города, расположенного вблизи Киева, в пепелище.

Есть множество доказательств изнасилований российскими оккупантами украинских женщин и детей. Но, президент РФ Путин продолжает утверждать, что все это «фейк». Более того, имеет место награждение российских военнослужащих, участвовавших в Геноциде в Буче. Что само по себе является признанием того очевидного факта, что этот Геноцид осуществлялся по личному приказу руководства РФ. И в этих условиях не стоит удивляться информации об отказе РФ инициировать рассмотрение этого преступления в