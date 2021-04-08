«Очевидно, что США и ИРИ хотят заключить какое-то соглашение»

Наметился осторожный оптимизм в вопросе возвращения США в СВПД (ядерная сделка), но именно осторожный. Как заявил президент Ирана Хасан Роухани, руководство США проявило готовность к переговорам, и Тегеран со своей стороны готов вернуться к обязательствам по ядерной программе при условии снятия с него всех американских санкций.

«Мы сегодня наблюдаем ситуацию, в которой США очнулись для переговоров, и мы подтверждаем, что готовы вернуться к обязательствам по ядерной программе взамен снятия всех санкций», — сказал Роухани на заседании правительства.

Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран готов и хочет решить неразрешенные вопросы и проблемы. «США сегодня говорят о своей готовности к прямым или не прямым переговорам — это победа иранского народа», — добавил Роухани.

Но вслед за президентом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран прекратит переговоры по ядерной сделке, если увидит, что противоположная сторона тянет время или преследует другую цель. «Если мы увидим, что противоположная сторона в переговорах стремится тянуть время или преследует другие цели, то мы остановим переговоры на этом же этапе», — цитирует его агентство Нурньюс.

В принципе, возрождение полноценного действия «ядерной сделки» в интересах всего мира, и особенно региональных стран, соседей ИРИ, к коим относится и Азербайджан. Любое напряжение вокруг Ирана, потенциально грозящее началом войны против этого государства, представляет риски и для нашей страны. Поэтому в интересах Баку, чтобы США поскорее вернулись в СВПД по ядерной программе Ирана. Но как скоро это может произойти в реальности? Есть ли уже необходимые условия для этого?

На эти вопросы # ответили известные специалисты-иранисты.

Илия Куса, аналитик Украинского института будущего:

— Сложно сказать, как скоро может произойти возвращение США в ядерную сделку. Можно сказать точно, что для Штатов, Ирана и европейских партнеров желательно завершить предварительные переговоры. То есть выйти на контуры нового или обновленного соглашения либо до июня, когда пройдут президентские выборы в ИРИ, либо уже осенью, когда станет ясно, какие политические расклады сформировались в Иране по итогам президентских выборов.

Судя по всему, стороны достигли соглашения по предварительным консультациям, которые начались на этой неделе и продолжатся в пятницу. То есть, стороны уже сели за стол переговоров, хоть это и не прямые переговоры. Но это уже начало диалога, и судя по всему стороны могут достичь каких-то промежуточных договоренностей уже в ближайшие два месяца, которые у них есть для того, чтобы определиться с красными линиями и точками соприкосновения, по которым они могут разговаривать на первом этапе.

Очевидно, что США и ИРИ хотят заключить какое-то соглашение, и Штатам оно нужно для хотя бы временной стабилизации Ближнего Востока и ситуации в Персидском заливе, чтобы переориентировать ресурсы на Азию и сдерживание Китая, а Ирану – чтобы ослабить санкции и все-таки получить свободу маневров в своей торгово-экономической и энергетической политике.

Фактор выборов в Иране сильно влияет на происходящее, поскольку консерваторы используют переговоры для критики своих оппонентов из реформаторско-либерального лагеря, утверждая, что вот, мол, не стоит верить во второй раз Соединенным Штатам, а, соответственно, либералы во главе с Роухани пытаются представить это как второй успех по сделке – и также для набора очков перед выборами.

Я думаю, что первые контуры будущих договоренностей между Ираном и США будут заложены либо в ближайшие два месяца (если консультации будут успешными), либо уже к концу лета – осени можно будет ждать каких-то прямых раундов переговоров и каких-то договоренностей. Это в случае, если не возникнет никаких критических проблем на переговорах, связанных с позициями сторон. Потому что есть куча факторов, которые могут на них повлиять. Тут и возможные изменения ситуации, настроений в Иране, и, конечно же, влияние других внешних игроков, которые не заинтересованы в ядерной сделке – это Израиль и Саудовская Аравия, например.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Комментируя ранее тему возвращения к ядерной сделке, я предполагал, что окно возможностей будет существовать в промежутке между Новрузом и второй половиной апреля, когда в Иране стартует президентская кампания. И хотя иранская сторона делает вид, что это ее особо не беспокоит, очевидно, что в разгар избирательной кампании достичь соглашения будет сложнее, хотя бы потому, что действующая команда скорее всего окажется под ударом критики со стороны оппонентов из числа консерваторов.

Команде Роухани в этой ситуации очень хочется выглядеть победителями, сумевшими выстоять в сложном противостоянии с Вашингтоном и Тель-Авивом. Второй, как известно, в разгар консультаций в Вене атаковал иранское судно «Савиз», которое, по имеющейся информации, имеет отношение к Корпусу Стражей Исламской Революции.

Этот эпизод, скорее, напоминание, что возращение к сделке и снятие санкций сопряжено с иранской военно-политической активностью в регионе, и вызывает резкое неприятие, возражения и тревогу у ряда ближневосточных стран, находящихся в союзнических отношениях с США.

Сейчас представляется, что избранный формат консультаций, где европейцы играют роль посредников, является важной частью восстановления доверия между ЕС и США. И если достичь по тем или иным причинам соглашения не удастся, Вашингтон уже может записать себе в актив восстановление доверия со своими союзниками.

По моему мнению, будет крайне сложно вернуться к формату 2015 года, как невозможно войти в одну и ту же реку дважды. Конечно, исходя из известного принципа «не навреди», американцам не стоило выходить из соглашения, но с другой стороны, выйдя, они не могут вернуться без исправления ошибок и просчетов, допущенных командой Обамы. Вполне вероятно, что на ближайшую перспективу формат непрямых консультаций это лучшее, что могут предложить посредники. А там — или осел умрет, или падишах.