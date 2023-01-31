15 предприятий Азербайджана, сплотившись под единым девизом Made in Azerbaijan, приняли участие на прошедшей в Берлине Международной Зеленой неделе — крупнейшей в мире выставке самых разных отраслей и направлений сельского хозяйства, сообщает #.

Знаменитая Зеленая Неделя, которая проходит 10 дней и является далеко не такой уж и «зеленой» в современном смысле, в этом году была особенно долгожданной, ведь она прошла после трехлетнего перерыва.

В последний раз выставка проходила ровно 3 года назад — как-раз перед началом пандемии и объявлением локдаунов по всему миру.

Событие проводится ежегодно в Берлине с 1926 года, за исключением нескольких лет в первой половине 20 века из-за инфекционных болезней и войны, а теперь и за исключением 2 лет пандемии в 21 веке.

Название выставки носит несколько условный характер. Выставка не ставит главной целью защиту животного мира: на ней присутствуют павильоны изделий из натуральных мехов и кожи, доминируют мясные изделия, а также открыт огромный амбар, где выставлены самые разные домашние животные — коровы, бараны, ламы, свиньи, куры, лошади и т.д, что означает транспортировку животных и хранение на очень ограниченном пространстве в течение 10 дней, чему из года в год противятся защитники животных.

Однако, выставка отстаивает традиции и пользуется большой популярностью среди населения и приезжих, а также поддерживается мощным лобби фермеров.

Выставка делает акцент на натуральные продукты питания и бережное отношение к экологии.

За свой солидный возраст это мероприятие превратилось из небольшой местной ярмарки в масштабное и важнейшее событие в мире аграрной и продовольственной промышленностей, привлекающее внимание ведущих мировых предприятий.

Выставка мгновенно становится темой номер один в немецкой столице и за ее пределами и посещается целым рядом политиков, дипломатов, фермеров и промышленников.

Несмотря на долгожданность, Зеленая Неделя 2023 заметно уступала по своим масштабам предыдущим годам.

Отсутствие в качестве постоянного участника России с ее огромным павильоном, повышенные цены на энергию, неопределенность в мире — все это сказалось на организации выставки, и многие павильоны выставочного комплекса в этом году, к сожалению, пустовали.

В целом в этот раз были представлены более 1400 производителей из 60 стран мира. За 10 дней работы, выставка привлекла свыше 300 000 посетителей. Для сравнения показатели прошлой выставки в 2020 году: 1800 производителей из 72 стран и 400 000 посетителей.

В 2023 выставка отметила свой 86-ой выпуск, а Азербайджан участвовал в ней уже в 13 раз.

Наш стенд на выставке был организован агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), имеющим большой опыт в организации данной выставки и подобных мероприятий в целом и представлен компаниями, работающими в сфере производства соков, вин, сухофруктов, минеральных вод, мяса и мясопродуктов, соли, чая а также кондитерских изделий, таких как Azgranata, Meysari, Bizim Tarla, Balkhoorma и другие.

Примечательно, что в этом году посетители выставки могли ознакомиться с национальной кухней Азербайджана непосредственно в самом павильоне, наблюдая также за процессом готовки некоторых блюд в реальном времени – например, знаменитых азербайджанских кутабов.

Сахиб Гасанов и его супруга Кенуль из азербайджанского ресторана в Варшаве показывали гастрономический мастер класс каждый выставочный день.

Посетителям также предлагались азербайджанский плов, долма, и, конечно же, наши знаменитые на весь мир сладости — шекер-бура, пахлава, и др.

Заметно дополнял живой интерес публики наш, уже легендарный и зарекомендовавший себя наилучшим образом гранатовый сок!

Очень радует, что гранатовый сок, представленный также в виде натуральной линии — уже несколько лет можно приобрести не только на выставке, но и заказать, будучи в Германии и других зарубежных странах.

Компания Azgranata и ее дочерняя компания Granata предоставляет такую возможность, производя сок также в пригороде Берлина — Бранденбурге.

Таким образом, гранат, который считается одним из национальных символов нашей страны, можно было найти практически по всему стенду: в свежих блюдах Сахиба и Кенуль, а также в виде компотов, органического сока, органического сиропа и гранатового вина.

От себя добавлю, что очень рад, что на наш стенд вернулось больше национальных декораций, а главное «живая» деятельность в виде кулинарии и выпечки — очереди в несколько метров возле нашего стенда радовали глаз и напоминали наши лучшие годы на этой выставке мирового уровня!

Фариз Гасымлы, Специально для «Зеркало»