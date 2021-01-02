Очень хочется верить в Россию, но не получается…

Да, Константин Ремчуков — главный редактор российской «Независимой газеты», конечно, влиятельная и сильная фигура в письменной медиа-сфере нашего северного соседа. Но все же ему не сравниться с великим Федором Тютчевым. Последний, написав «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить», раз и навсегда обозначил не только геополитический и геоэкономический, но даже антропологический код России…

Поэтому мы вовсе не намерены браться за непосильную задачу, т.е. попытаться понять Россию. Нет, ведь и известный российский журналист привлек наше внимание одним своим высказыванием. Да, на днях он как -то заметил: «Тот, кто поймет про 56 процентов нежелающих вакцинироваться, поймет все про Россию» …

Сказать, что мы поняли проблему россиян в связи вакцинацией, это было бы явным преувеличением. Нет, тот же Тютчев, еще двести лет назад в том же известном стихотворении заметил, что в Россию можно только верить…

Признаться, мы как раз об этом и хотим кое-что написать, потому что в этом году нам придется тесно сотрудничать с российскими структурами в Нагорном Карабахе, особенно, с миротворцами. Но сперва заметим, что у нас было достаточно времени, чтобы ответить на вопрос: Можно ли верить в Россию?

Сто лет в царской России, семьдесят лет при советской власти – это приблизительно двести лет. Да, приблизительно двести лет мы имели реальную возможность хоть как-то разобраться в тонкостях русской политики.

Разобрались мы в ней или нет, этот вопрос пока оставим. Главным является, то, что Москва после тридцати лет карабахской войны, сохраняя временный нейтралитет, не помешала нам освободить часть наших оккупированных территорий.

Поверьте, очень хочется верить в то, что наша победа в карабахском военно-политическом театре будет устойчивой и необратимой. Еще раз заметим, что мы так же, как все азербайджанцы, изо всех сил стараемся убедить себя в этом, но есть определенные сомнения и вопросы.

Дело в том, что каждая формула, каждый механизм начинает хромать, когда приходится работать с ним. И в карабахском процессе есть определенные пустоты, которые не предусмотрены трехсторонним соглашением. Например, в нем ничего не говорится о статусе Нагорного Карабаха, и это очень хорошо, но о юридическом статусе армян Нагорного Карабаха также ничего не отмечается.

Что касается российского миротворческого контингента, тут определены только самые общие рамки – временные интервалы функционирования и определение численности миротворцев. В остальных вопросах нам придется просто поверить России, как советовал великий Тютчев…

Но сомнения не оставляют нас. Потому что не прошло и двух месяцев, уже возникают серьезные проблемы в связи с деятельностью миротворцев. На днях российский министр Лавров фактически исключил расширение состава миротворческих сил за счет иностранного контингента.

Пусть будет так. Но дает ли нам Россия гарантии, что деятельность ее миротворцев будет объективной и самое главное, прозрачной? Есть ли надежды, что тут также не повторятся абхазские или осетинские, или же донбасский сценарии? Все дело в том, что таких гарантий вовсе нет.

Да, российский президент на словах поддерживает территориальную целостность Азербайджана, но насколько эти слова будут продолжительными и содержательными? Уже создается впечатление, что Москва, заморозив конфликт, оставляет его для будущих времен, потому что сообщение между Нагорным Карабахом и Арменией контролируется российскими миротворцами, уж больно Москва старается вернуть всех карабахских армян в Нагорный Карабах! Очень хочется верить в Россию, но не получается, потому что нечто похожее мы уже видели в недалеком прошлом – тридцать лет тому назад.

Плюс, бывает устная договоренность и письменно-договорная культура сотрудничества. Мы за письменно-договорную, в которой оговариваются все детали, в том числе, касательно функционирования российских миротворцев…