Объявлены номинанты на премию «Оскар» 2020 года

В понедельник, 13 января, был обнародован шорт-лист кандидатов на премию «Оскар», ежегодно присуждаемую Американской академией кинематографических искусств и наук. По числу номинаций лидирует психологический триллер «Джокер» — он выдвинут в 11 категориях. В категории «лучший фильм» «Джокер» соревнуется с биографическим фильмом «Ford против Ferrari», мафиозной сагой «Ирландец», трагикомедией «Кролик Джоджо», американской классикой «Маленькие женщины», семейной мелодрамой о разводе «Брачная история», историческим «1917», который 6 января получил премию «Золотой глобус», комедийной драмой «Однажды в… Голливуде» и победителем Канн-2019 «Паразиты». Церемония вручения 92-й премии «Оскар» состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

На звание лучшего режиссера претендуют Пон Чжун Хо («Паразиты»), Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер») и Сэм Мендес («1917»). В номинации «лучший актер» — Хоакин Феникс («Джокер»), Адам Драйвер («Брачные истории»), Леонардо ди Каприо («Однажды… в Голливуде»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Джонатан Прайс («Два папы»). За награду в категории «лучшая актриса» соперничают Скарлетт Йоханссон («Брачные истории»), Синтия Эриво («Гарриет»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»).