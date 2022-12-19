Коллегия Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана утвердила нормы рабочего времени и производственный календарь на 2023 год.

Согласно Трудовому кодексу и постановлению Кабинета министров Азербайджана «Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2023 год» №438 от 9 декабря 2022 года, следующие дни 2023 года считаются в Азербайджане нерабочими:

1, 2 января – празднование Нового года;

20 января – День всенародной скорби;

8 марта – Международный женский день;

20, 21, 22, 23, 24 марта – праздник Новруз;

21, 22 апреля – праздник Рамазан;

9 мая – День победы над фашизмом;

28 мая – День независимости Азербайджана;

15 июня – День национального спасения;

26 июня – День Вооруженных сил Азербайджана;

28, 29 июля – праздник Гурбан;

8 ноября – День Победы;

9 ноября – День Государственного флага Азербайджана;

31 декабря — День солидарности азербайджанцев мира.

Учитывая, что в 2023 году выходные дни совпадают с нерабочими праздничными днями, 3, 4 января, 24 апреля, 29 мая при пятидневной рабочей неделе, 3 января, 29 мая при шестидневной рабочей неделе считаются выходными днями.

При пятидневной рабочей неделе в 2023 году рабочими являются 240 дней (из них 7 рабочие — предпраздничные и до Дня всенародной скорби), 109 нерабочих дней (из них 4 совпадают с нерабочими праздничными днями), 19 праздничных, но рабочих дней (4 из которых совпадают с выходными) и один День всенародной скорби.

Нормы рабочего времени и производственный календарь на 2023 год размещены на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.