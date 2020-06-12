Объявлена повестка саммита стран Восточного партнерства

Объявлена повестка саммита, который пройдет 18 июня в виртуальном формате с участием глав государств и правительств стран Восточного партнерства, сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В сообщении сказано, что в саммите, который пройдет в виртуальном формате, примут участие главы государств и правительств 27 государств-членов блока, а также главы государств и правительств стран Восточного партнерства. Председательствовать на этом заседании будет председатель Совета ЕС Шарль Мишель. В виртуальной конференции также примут участие глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеп Боррелл.

«Лидеры еще раз подтвердят стратегическое значение Восточного партнерства. Они также подчеркнут важность солидарности в период кризиса COVID-19 и решительную поддержку ЕС для снижения последствий эпидемии в странах Восточного партнерства. Лидеры также обсудят долгосрочные политические цели Восточного партнерства и результаты на период после 2020 года, которые должны быть подтверждены на намеченном на начало 2021 года саммите, на котором лидеры встретятся лицом к лицу», — говорится в заявлении Совета ЕС», — отмечается в сообщении пресс-службы Совета ЕС.