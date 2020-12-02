Объявлен срок проведения Игр СНГ, в которых примет участие и Азербайджан

Объявлен новый срок проведения первых Игр СНГ, которые состоятся в Казани (Татарстан, Россия).

Соревнования запланированы на 4 — 11 сентября 2021 года, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, выразив надежду на то, что проект будет реализован.

«Это очень важно с точки зрения развития нашего взаимодействия и партнерства в области спорта», — отметил он.

В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет из 11 стран, в том числе из Азербайджана. Игры пройдут по 21 виду спорта.

Мероприятие было запланировано на этот год, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.