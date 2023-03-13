Кинолента «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта завоевал премию «Оскар» в главной номинации «Лучший фильм года». Об этом было объявлено в ходе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию ведет телеканал ABC.

Шайнерт и Кван также получили награду за режиссуру данной картины. Кроме того, эти режиссеры получили «Оскар» за лучший сценарий, который они и написали.

Претендентами на главную награду — звание «Лучшего фильма года» — были десять кинолент. В борьбе за статуэтку картина «Все везде и сразу» обошла фильмы «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Банши Инишерина» Мартина Макдоны, «На западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, «Элвис» База Лурмана, «Тар» Тодда Филда, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, «Говорят женщины» Сары Полли и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.

Картина «Все везде и сразу» стала лидером по числу номинаций на «Оскар-2023» — у нее их 11. Фильм посвящен женщине, которая способна видеть версии себя из параллельных вселенных и, перемещаясь между ними, пытается спасти их от уничтожения. Лента вышла в прокат весной 2022 года и собрала более $103 млн по всему миру, став самым успешным проектом в истории студии A24.