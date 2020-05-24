Обвиненного в избиении бывшей жены теннисиста Басилашвили выпустили под залог

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел на свободу после выплаты 100 тыс. лари, сообщает ТАСС.

Спортсмен был задержан по подозрению в избиении бывшей жены Нелли Дорокашвили.

«Семья Басилашвили заплатила залог, соответственно, он уже покинул пенитенциарное учреждение», — заявил адвокат спортсмена Малхаз Салакая.

Родственники Басилашвили отрицают факт избиения теннисистом экс-супруги.

«Это не первый случай, когда бывшая супруга Николоза Нелли Дорокашвили пытается нанести моральный, финансовый и репутационный ущерб Николозу и его семье», — сказано в заявлении.

В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи». Если его признают виновным, Басилашвили грозят исправительные работы на срок от 200 до 400 часов либо лишение свободы на срок от одного года до трех лет.